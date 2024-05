O acidente ocorreu próximo ao Distrito da Vila Reis, entre Apucarana e Califórnia.

O motorista, que não se feriu, informou que estava a caminho de algumas cidades do Vale do Ivaí levando entregas de compras feitas nas plataformas Shopee e Amazon, quando foi fechado por outro veículo, subiu no barranco e tombou.

A carga que estava no caminhão foi transferida para outro veículo e seguiu viagem para a realização das entregas.