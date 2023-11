Caminhão com placas de Sarandi se envolve em acidente trágico

Um trágico acidente ocorreu na noite de quinta-feira (23), por volta das 20h45, na PR-090, em Sapopema, região norte pioneiro do Paraná. Um homem de 30 anos perdeu a vida em uma colisão envolvendo caminhões, segundo informações do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv). O acidente aconteceu no km 272 da rodovia estadual.

De acordo com a polícia, o acidente teve início quando o semirreboque de um caminhão que seguia em direção a Sapopema desprendeu-se, ficando no meio da pista e espalhando soja. O motorista do segundo caminhão, que trafegava no sentido oposto, colidiu com o veículo, atingindo posteriormente uma árvore e vindo a óbito no local. Um terceiro caminhão, ao presenciar o acidente, conseguiu frear e sair da pista.

Os ocupantes do primeiro veículo, com placas do Rio Grande do Sul, incluindo dois adultos e um bebê de um ano e três meses, não sofreram ferimentos. O segundo caminhão, com placas de Sarandi, estava vazio e o motorista, de 30 anos, infelizmente, perdeu a vida. O corpo foi recolhido pela equipe do Instituto Médico Legal de Telêmaco Borba e encaminhado para o IML de Londrina.

O terceiro caminhão, com placas do Rio Grande do Sul, transportava soja e seu condutor, um homem de 61 anos, saiu ileso do acidente.