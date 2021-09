Caminhão de Arapongas se envolve em acidente com morte

Após a colisão, um homem, de 48 anos, que dirigia um Del Rey, morreu no local

Um caminhão com placas de Arapongas se envolveu neste sábado (25), em um acidente de trânsito que resultou na morte de um homem, de 48 anos, que dirigia um Ford Del Rey. A colisão entre o veículo da Cidade dos Pássaros, um outro caminhão com placas de Palmeira (SC) e o carro com placas de Figueira, foi registrado na PR-160, Km 148+200 metros, em Figueira.

Conforme a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), um dos caminhões trafegava pela PR 160 no sentido Figueira à Curiúva e ao atingir o Km 148 + 200m, colidiu de forma transversal com o outro caminhão e posteriormente da mesma forma com o Del Rey. Ambos se deslocavam no sentido oposto da rodovia.

Ainda de acordo com o agentes da PRE, os caminhoneiros não sofreram ferimentos. Os veículos estavam carregados com cavaco e produto químico. O homem, de 48 anos, morreu no local e foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML), de Londrina.

