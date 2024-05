Caminhão dos Bombeiros pega fogo durante combate a incêndio

Na noite desta sexta-feira (17) um caminhão do Corpo de Bombeiros de Campo Mourão, foi consumido pelas chamas enquanto a equipe combatia um incêndio em uma residência no bairro Cidade Nova.

Os bombeiros, conseguiram controlar tanto o incêndio no caminhão quanto o da casa.

No interior da residência, o fogo teve origem em um sofá, mas o mistério permanece sobre como as chamas se propagaram até o caminhão. Uma possível suspeita recai sobre uma falha mecânica no veículo, mas a investigação prossegue.