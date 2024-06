O acidente ocorreu na tarde desta terça-feira (18), na PR-444 em Mandaguari.

Um caminhão baú, de uma rede de supermercados, colidiu na traseira de outro caminhão.

Apesar de ficar com a cabine destruída, o motorista não teria se ferido com gravidade. Ele estava sozinho e foi encaminhado para o Hospital Honpar, em Arapongas, para receber atendimento.

A Polícia Rodoviária Estadual esteve no local e apura as causas do acidente.