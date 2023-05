Caminhão fica destruído após cair em ribanceira

Na manhã dessa segunda-feira (8), um motorista de 31 anos sobreviveu de forma impressionante após despencar de uma ribanceira de 40 metros em Cambira. O veículo, que transportava toras, ficou completamente destruído após arrancar árvores pelo caminho. O motorista, que conseguiu pular do caminhão em movimento, foi encontrado pelos socorristas consciente e conversando, mesmo tendo sofrido ferimentos moderados. As equipes de resgate o retiraram da mata e o encaminharam para receber atendimento médico no Hospital da Providência. Segundo relatos de testemunhas, o veículo apresentou problemas no freio e, por isso, acabou descendo a ribanceira. Apesar dos danos causados e da difícil localização, o motorista teve muita sorte e conseguiu sobreviver ao acidente.