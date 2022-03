Caminhão furtado em Itambé é localizado na região de Marumbi

A equipe do Sargento Sandro, Cabo Andrei e Sd Antoniassi, localizaram um caminhão furtado nesta quarta-feira.

A equipe policial recebeu informações sobre a localização de um caminhão que havia sido furtado na madrugada desta quarta-feira (9) na cidade de Itambé, que o rastreamento estava acusando que ele estaria na zona rural entre Marumbi e Cambira, porém essa localização não era precisa. A equipe iniciou diligências com apoio do serviço de inteligência da 2°cia e após diversas buscas, logrou êxito na localização e recuperação do mesmo, sendo encaminhando para Delegacia da Polícia Civil de Apucarana.