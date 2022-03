O condutor não se feriu

Este incidente ocorreu por volta das 05h30 desta sexta-feira (4), no km 193 da BR 376, no Município de Marialva, em um caminhão Mercedes Benz com cilindros de oxigênio vazios.

Segundo o condutor, o fogo iniciou na roda esquerda dianteira e após se alastrou para a cabine.

Equipes do Corpo de Bombeiros contiverem as chamas, porém, tais destruíram parte do caminhão.

A PRF prestou apoio a este condutor e sinalizou o local para o transbordo dos cilindros.