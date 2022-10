Caminhão tomba em Califórnia e deixa três feridos leves

Um caminhão de uma empresa que transporta e comercializa carnes, tombou no km 260, da Rodovia BR-376, em Califórnia, município vizinho de Apucarana. O acidente foi nesta manhã de quarta-feira (28). Equipes da Polícia Rodoviária Federal e também o Guincho Alto da Serra, de Mauá da Serra, estavam no local para fazer a remoção do veículo de carga. Não houve feridos graves, mas três pessoas receberam atendimento.