Caminhoneiro de 23 anos morre carbonizado na região de Toledo

Um rapaz de 23 anos morreu em grave acidente entre carretas no início da manhã desta quinta-feira (4), na BR 467 em Sede Alvorada.

Segundo informações repassadas no local, a batida aconteceu na Ponte do Rio Lopei. Pai e filho seguiam sentido Toledo em carretas diferentes.

Um carro estaria trafegando em via rápida, mas com velocidade reduzida. As carretas vinham atrás. O pai que estava no veículo de carga da frente conseguiu voltar a pista da direita para não bater no carro.

Já o filho de 23 anos, que seguia na carreta atrás, para também evitar a batida, voltou para a pista da direita, mas bateu na traseira da carreta dirigida pelo pai.

Com o impacto da batida, as carretas ficam presas e uma delas pegou fogo. O rapaz ficou preso às ferragens e morreu carbonizado.

Em um vídeo chocante divulgado nas redes sociais é possível ouvir os gritos do Rapaz, dizendo que estava morrendo e que amava à todos.

Socorristas do Corpo de Bombeiros de Cascavel e Toledo foram acionados para prestar socorro às vítimas e combater às chamas.

