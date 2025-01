Caminhoneiro de Apucarana morre em acidente

Laércio Pires Custódio, de 42 anos, morreu em grave acidente registrado no sábado (04), em Presidente Venceslau (SP). Ele colidiu na traseira de uma carreta bitrem.

O caminhoneiro ficou preso às ferragens e faleceu ainda no local. O sepultado ocorreu na tarde deste domingo (05), em Apucarana.

De acordo com a Polícia Rodoviária, o caminhão com placas de Arapongas (PR) bateu contra a carreta bitrem com placas de Rondonópolis (MT), que transportava materiais para nutrição animal. O motorista da carreta bitrem, de 49 anos, morador de Astorga (PR), saiu ileso.