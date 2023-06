Caminhoneiro desce para averiguar freio e morre atropelado na BR-376

Um trágico acidente aconteceu na noite de segunda-feira (26) em um trecho da BR-376, em Paranavaí, noroeste do Paraná. Um caminhoneiro de 36 anos morreu atropelado por um carro logo após sair da cabine para conferir o frio de seu veículo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro, com placas de Loanda, seguia de Guairaçá a Paranavaí, e a motorista, uma mulher de 47 anos, não conseguiu frear a tempo e atropelou o caminhoneiro. A equipe de socorro foi acionada, mas infelizmente a vítima não resistiu e morreu no local.

Para o trabalho da perícia e a remoção dos veículos, uma das faixas precisou ser interditada.