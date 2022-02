Caminhoneiro é assaltado na PR-444

Dois bandidos armados assaltaram um caminhoneiro na PR-444 por volta das 5h da manhã desta terça-feira (22). Parte da carga de cigarros e de outros materiais foi roubada.

A ocorrência foi registrada no município de Arapongas. O motorista disse à Polícia Militar (PM), que os homens estavam em um carro e começaram a dar luz alta, além de ligarem uma sirene e um giroflex, tentando se passar por policiais. A vítima parou o caminhão e logo em seguida os autores deram voz de roubo. Os bandidos cobriram a cabeça do caminhoneiro com um pano.

O solicitante disse que os homens ainda roubaram a correntinha que estava em seu pescoço e se deslocaram para a parte de trás do veículo a fim de levar a carga. Segundo o boletim, a vítima ainda contou que ouviu a voz de outras pessoas e que quando percebeu que os autores tinham fugido do local, tirou o pano da cabeça e viu que parte da carga de cigarros, além de outros materiais tinham sido roubados.