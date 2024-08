Caminhoneiro é assaltado no contorno de Jandaia do Sul

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 3h41 da madrugada desta quarta-feira (7) no contorno da BR-376 em Jandaia do Sul.

Conforme a PM, a equipe policial foi acionada pelo caminhoneiro que teria sido assaltado enquanto estava parado na rodovia. Fora realizado buscas pela BR 369, porém a vítima teria passado endereço errado, sendo localizado apenas no contorno da BR 376.

No local informou que parou o caminhão para verificar o sistema de arrefecimento do mesmo, quando foi abordado por dois masculinos, um deles armado, pediu para que descesse da cabine do caminhão e deitasse ao solo, logo atrás do veículo, enquanto um dos autores subtraía os pertences que estavam na cabine.

A vítima informou que os autores ficaram na presença deste por aproximadamente uma hora, fizeram várias perguntas, além de levar as chaves do caminhão.

Foram roubados cartões bancários, documentos da vítima e celular.

A vítima informou ainda que trabalha para a transportadora Santana e estaria vindo de Paranavaí sentido à Governador Celso Ramos em Santa Catarina com uma carga de laranjas. A vítima foi orientada.