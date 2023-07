Caminhoneiro morre ao ser atropelado pelo próprio caminhão em Arapongas

Um trágico acidente ocorreu na tarde desta sexta-feira (21) em Arapongas, resultando na morte de um motorista de 65 anos. O condutor, que estava dirigindo uma carreta bitrem, foi atingido pelo próprio veículo no Parque Industrial II.

De acordo com informações, o motorista havia carregado a carreta com farelo e, ao subir a Rua Dragão, percebeu problemas no freio. Ele decidiu fazer uma manutenção e saiu da cabine, colocando um calço na roda para estabilizar o veículo. Em seguida, o motorista deitou embaixo da carreta na tentativa de regular o freio.

No entanto, enquanto o motorista estava debaixo do veículo, a carreta se soltou e acabou atropelando-o, resultando em sua morte imediata. O acidente aconteceu nas proximidades da empresa Nutriara, deixando o caminhão em uma posição em forma de “L” na rua.

Equipes do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local, porém apenas puderam constatar o óbito.

Segundo relatos dos bombeiros, a carreta passou por cima do caminhoneiro, arrastando-o pela rua. A Polícia Militar (PM) também foi acionada para ajudar na orientação do trânsito. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a identidade da vítima. O Instituto Médico Legal (IML) foi chamado para fazer o recolhimento do corpo.