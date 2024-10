Um motorista de caminhão passou mal enquanto dirigia na BR-369 entre Jandaia do Sul e Bom Sucesso, já chegando no trevo de Jandaia do Sul.

Foi por volta do meio-dia desta segunda-feira (14).

Ele acabou cruzando a rodovia no sentido contrário, mas não atingiu nenhum veículo.

O trabalhador, de 61 anos, entrou em parada cardiorrespiratória e apesar dos esforços da Brigada Comunitária, SAMU de Jandaia do Sul e SAMU Suporte Avançado com médico no local, não foi possível salvar a vida do motorista.