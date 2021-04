Caminhoneiro morre em acidente entre Borrazópolis e Novo Itacolomi

Na Rodovia do Milho, PR-170, ocorreu um acidente do tipo tombamento de caminhão, carregado com bananas, no início a manhã deste dia 22 de abril, de 2021, quinta-feira.

O motorista dirigia um veículo de carga com placas de Garuva-SC, mas é morador da região de Curitiba.

Ele perdeu a direção e tombou no meio da pista. A rodovia ficou completamente interditada e o condutor preso as ferragens, não resistindo e entrando em óbito no local.

A Polícia Rodoviária do Porto Ubá foi acionada para atender a ocorrência, assim como o Corpo de Bombeiros. (Fotos do Blog do Berimbau – Sérgio Oliveira)