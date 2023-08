Caminhoneiro será sepultado nesta terça-feira em Mandaguari

O corpo do caminhoneiro mandaguariense Ernando Felizardo de Souza de 51 anos, está sendo velado na Capela Mortuária do Prever e o sepultamento está marcado para às 13 horas desta terça-feira (22) no Cemitério Municipal de Mandaguari. Ele faleceu neste sábado após ficar 12 dias internado em um hospital próximo a Belém.

Branco, como era conhecido, foi baleado durante um assalto.