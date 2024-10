Caminhonete é furtada em estacionamento de evento em Jandaia

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 3h18 da madrugada deste domingo (29).

Conforme a PM, após solicitação Via Copom a equipe policial deslocou até a Sociedade Rural de Jandaia do Sul, onde segundo informações repassadas pela Senhora XXXX, a mesma nos relatou que estaria em um evento no local acima mencionado, que teria pago o valor de R$ 30, 00 reais para deixar estacionada sua Caminhonete I/TOYOTA HILUX, de cor preta, no estacionamento da Sociedade Rural, porém ao sair do evento e procurar o veículo, constatou que a mesma havia sido furtada.

Diante do exposto foi confeccionado o BOU, sendo repassado para a área do 10° BPM e também encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para providências cabíveis.

A vítima foi devidamente orientada.