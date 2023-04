Caminhoneta furtada em Arapongas é localizada em Bom Sucesso

Nesta terça-feira (25) a equipe policial da cidade de Bom Sucesso foi acionada para atender uma situação de furto de veículo. Após a chegada no local, que se tratava de um canavial com acesso à BR369, na fazenda Timburi, a equipe constatou que se tratava de uma Hilux prata, com placa de Santa Catarina, e com alerta de furto.

Diante disso, a equipe entrou em contato com o proprietário do veículo, morador da cidade de Arapongas, onde havia ocorrido o crime. O proprietário compareceu no local onde estavam a equipe policial e o carro recuperado, acompanhado do guincho da polícia militar.

O proprietário, por sua vez, dirigiu a caminhonete até a Delegacia de Polícia de Jandaia do Sul, juntamente com a guarnição militar. O veículo foi entregue ao investigador responsável para as providências cabíveis.