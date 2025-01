Cão escapa e morde criança em rua de Cambira

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Cambira às 7h45 desta quinta-feira (9).

Conforme relatório da PM, compareceu no Destacamento Policial Militar a Sra. D 30 anos, relatando que na data anterior, por volta das 19h, voltando do trabalho, encontrou seu filho de 8 anos de idade, próximo da residência andando de bicicleta e que ao retornar junto para residência, seu vizinho abriu o portão de sua residência para sair, momento que seu cão da raça Boiadeiro Australiano (Blue Heeler), escapou e atacou a criança mordendo seu pé direito, vindo a causar uma lesão, que posteriormente precisou de sutura (14 pontos) no atendimento médico.

No momento do ocorrido, a Sra. D não conseguiu entrar em contato com a ambulância do município e pediu para familiares prestarem socorro, porém negaram.

Diante dos fatos, foi orientada quanto aos procedimentos cabíveis.