Capotamento é atendido pela PRE em Apucarana

Uma pessoa ficou gravemente ferida em um capotamento registrado na madrugada desta sexta-feira (17), por volta das 2h50, na PR-170, no município de Apucarana.

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) informou no boletim: “Conforme dados colhidos no local, trafegava o V-Único no sentido Entr. BR 376 à Novo Itacolomi, pela rodovia PR 170, ao atingir o Km 112 + 600m o condutor perdeu o controle do seu conduzido vindo a capotar a margem esquerda da via base seu sentido de tráfego. o motorista conduzia um VW/Gol, com placas de Apucarana, quando perdeu o controle do veículo e capotou à margem esquerda da rodovia no sentido em que trafegava”.