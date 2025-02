Um veículo capotou na BR-376 entre Jandaia do Sul e Mandaguari na manhã deste sábado (1).

O acidente ocorreu em frente a Granja Figueiredo e o carro ficou com as rodas para cima no canteiro central da rodovia.

O Corpo de Bombeiros de Mandaguari foi acionado, mas não havia vítimas no local.

A PRF atendeu a ocorrência.