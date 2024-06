Capotamento em rodovia da região é atendido pela PRF

Por volta das 23h50 deste sábado (01), no km 45 da BR 376, trevo de acesso a Loanda, houve um acidente tipo capotamento envolvendo um VW Cross Fox vermelho.

Segundo apurou a equipe da PRF, o condutor do Cross Fox transitava sentido Nova Londrina, perdeu o controle e capotou ao passar pelo trevo. O veículo parou com as rodas para cima, fora da pista.

O condutor, de 38 anos, e o passageiro, de 54 anos, foram encaminhados pelo SAMU, conscientes, para a Hospital Santa Rita de Cássia em Nova Londrina.

A PRF confeccionará o Laudo Pericial deste acidente.