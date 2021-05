Carreta arrasta corpo de motociclista por 900 metros em Arapongas

O acidente ocorreu na BR 369 em Arapongas às 22h30 deste sábado 22 e envolveu três motocicletas e um caminhão, resultando em dois Feridos graves e um óbito.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal, duas motocicletas ultrapassavam um caminhão em local proibido pela sinalização, sendo que uma das motocicletas colidiu frontalmente com a motocicleta que vinha no sentido contrário.

O condutor da terceira motocicleta ao tentar desviar acabou colidindo com a lateral do caminhão sendo projetado para baixo do rodado do mesmo.

O caminhão arrastou o corpo do motociclista por aproximadamente 900 metros até sua parada. Alega o condutor do caminhão que não percebeu que havia sido envolvido no acidente das motocicletas.

O corpo do motociclista foi encaminhado ao IML e os feridos para o Hospital de Arapongas.