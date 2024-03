Carreta carregada com cerveja tomba na Serra do Cadeado

A Polícia Rodoviária Federal atendeu na tarde deste domingo, 17/03/2024, um sinistro do tipo tombamento de veículo no km 307 da BR 376, em Mauá da Serra. Uma combinação de veículo, – CVC – composta por cavalo trator mais reboque, perdeu o controle da direção numa curva sentido norte da Serra do Cadeado, tombando logo em seguida na pista de rolamento, faixa da esquerda, onde ficou imobilizado lateralmente. O condutor, 66 anos, foi socorrido e encaminhado pelo SAMU via deslocamento aéreo para Londrina. Compareceram ainda ao local DER e Corpo de Bombeiro Militar de Apucarana. O fluxo foi totalmente interrompido por, aproximadamente, 30 minutos para socorro médico e limpeza da pista sob orientação da PRF.

O veículo transportava cerveja, o que despertou a atenção de populares que tinham a intenção de saquear a carga. A equipe PRF permaneceu no local garantindo a ordem bem como a segurança dos usuários da via.