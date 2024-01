Carreta com carga contrabandeada de cigarros tomba na Serra do Cadeado

No fim da manhã desta terça-feira (9), a Polícia Rodoviária Federal atendeu um acidente do tipo tombamento de veículo, em Mauá da Serra, nas proximidades do km 303 da BR 376.

O caminhão, que seguia sentido sul, perdeu o controle da direção após uma curva, tombando em seguida sobre a via. O veículo transportava pneus inservíveis, porém em meio a carga foram localizadas várias caixas de cigarro de origem estrangeira.

Houve saque de parte da carga até a chegada da equipe PRF, foram contabilizadas 300 caixas de cigarro, aproximadamente 150 mil maços. O condutor não foi localizado. A ocorrência foi encaminhada para a Receita Federal de Londrina.