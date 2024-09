Carreta é destruída por incêndio em Rolândia

Na tarde desta quinta-feira (19), uma carreta ficou completamente destruída por um incêndio na rodovia PR-986, em Rolândia. O caminhoneiro, de 39 anos, saiu ileso.

O fogo se alastrou pelo veículo no momento em que o motorista seguia no sentido de Cambé para Rolândia, próximo ao quilômetro 2 da rodovia. As causas do incêndio ainda não foram esclarecidas.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o incidente foi registrado por volta das 11h40 e só foi finalizado horas depois, às 13h50. A carreta estava carregada com dejetos bovinos, e apesar da cabine ter sido completamente destruída pelas chamas, a carga permaneceu intacta.