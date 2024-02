Carreta tomba e deixa BR-376 totalmente interditada em Mauá da Serra

Um tombamento de uma carreta ocorrido na manhã desta quarta-feira (14) deixou a BR-376, em Mauá da Serra, totalmente bloqueada. O acidente ocorreu na altura do km 323 da pista e imagens divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) mostram o baú do veículo atravessando a pista por completo.

As equipes da PRF estão em deslocamento para atender a ocorrência e investigar as causas do acidente. Até o momento, não há informações sobre vítimas. No entanto, ambos os sentidos da rodovia estão interditados, gerando congestionamento no local.

Ainda não há previsão para a liberação da via, e os motoristas que trafegam pela BR-376 devem buscar rotas alternativas ou aguardar a resolução do bloqueio. A Polícia Rodoviária Federal solicita cautela aos condutores que estiverem na região.