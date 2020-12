Carreta tomba no perímetro urbano de Borrazópolis

O acidente aconteceu por volta das 10h desta quinta-feira (17).

Uma carreta com placas de Campo Mourão, que havia carregado com estrutura metálica para construção de Barracão, tombou no perímetro urbano de Borrazópolis.

A princípio, o motorista do caminhão carregou em Borrazópolis, na Serralheria Rodrigues (Serralheira do Adilson) e seguia para o Maranhão. Ao tombar, o veículo de carga atingiu um Vectra, que estava estacionado.

O motorista ficou preso as ferragens, mas foi resgatado pela ambulância do Hospital Municipal de Borrazópolis. Ele reclamava de dores, mas estava consciente e orientado.