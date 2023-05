Carreta tomba sobre veículo e mulher morre na PR-466

Um grave acidente ocorreu no início da noite desta segunda-feira (8), próximo ao entroncamento da PR-487 e PR-466, em Manoel Ribas. A colisão seguida de capotamento envolveu um Chevrolet/Prisma, com placas de Cacoal/Rondônia, e um caminhão com placas de Guarapuava por volta das 18h30.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, após a batida, os veículos caíram em uma ribanceira, e o caminhão ficou sobre o carro. Infelizmente, uma mulher de apenas 27 anos que estava no carro veio a óbito no local do acidente.

Uma criança de aproximadamente 4 anos foi resgatada com ferimentos e encaminhada pela equipe do Samu ao Hospital Municipal de Manoel Ribas e posteriormente para um hospital de Ivaiporã. O condutor do Prisma também ficou preso nas ferragens e foi resgatado com ferimentos graves, sendo encaminhado para atendimento médico em Ivaiporã.

O motorista do caminhão envolvido no acidente não sofreu ferimentos. A Polícia Civil e a criminalística foram acionadas para investigar as circunstâncias do acidente e elucidar as causas. O corpo da vítima fatal foi recolhido ao Instituto Médico-Legal (IML) de Ivaiporã para identificação.