Carro capota após colisão com moto em Apucarana

Um automóvel GM Corsa ficou desgovernado e capotou, no começo da noite desta segunda-feira (18) no cruzamento da Rua Castro Alves com a Rua Ouro Verde, no Jardim América, em Apucarana após colisão com uma motocicleta Honda Falcon.

De acordo com informações, o condutor da moto foi socorrido e encaminhado pelo Samu à Unidade de Pronto Atendimento (UPA). A pessoa que dirigia o carro não precisou de atendimento médico.

O Siate do Corpo de Bombeiros também esteve no local do acidente e a Polícia Militar se fez presente para registrar boletim de ocorrência.

Fonte: Canal 38