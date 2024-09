Carro capotou após colidir com van da saúde de Borrazópolis

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Cambira às 16h26 desta sexta-feira (6).

Conforme a PM, a equipe policial foi avisada que na rodovia PR 170, nas proximidades do Distrito de Sete de Maio, havia ocorrido um capotamento.

O acidente envolveu um Renault Logan e uma Van da Secretaria de Saúde da cidade de Borrazópolis. Segundo o motorista da Van, A—–, ele e a motorista do Logan, estavam deslocando sentido a cidade Borrazópolis, quando a motorista do Logan saiu para ultrapassar na faixa continua, porém, havia um veículo vindo no sentido do contrafluxo, o que o forçou voltar a faixa de origem. Neste instante, a van e o Logan se encostaram, o que ocasionou o capotamento do Logan.

A motorista do Logan e sua filha, foram encaminhadas até ao Hospital da Providência da cidade de Apucarana.

Nenhum dos quatorze ocupantes da van se lesionaram.