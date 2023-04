Carro com família cai em buraco com água na PR-444

Um carro com quatro pessoas, incluindo uma criança pequena, caiu em um buraco cheio de água na tarde desta terça-feira (18), em Arapongas. O acidente ocorreu no km 07 da PR-444, na saída para Maringá, em meio a uma forte chuva. O motorista teria perdido o controle do veículo, um Volkswagen Gol, e acabou caindo na vala de escoamento da pista.

Uma pessoa que passava pelo local logo após o acidente ajudou a retirar a criança do carro, enquanto as demais pessoas saíram ilesas. A equipe do Samu chegou a ser avisada, mas não foi necessário atendimento médico.