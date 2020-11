Em Arapongas, no Km 190 da BR 369, aproximadamente 3h da madrugada de sábado, um veículo atropelou em animal( cavalo) que andava sobre a via, na sequência uma motocicleta colidiu com o cavalo que permaneceu caído sobre a via após ser atropelado. O acidente resultou em três feridos no veículo de passeio e um ferido na motocicleta.

Fonte PRF