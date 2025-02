Carro na contramão atinge motocicleta em Cambira

O acidente ocorreu por volta das 22h desta sexta-feira (14) entre Cambira e o Distrito de 7 de Maio.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, que atendeu a ocorrência, o condutor do Gol, de 20 anos, acessou o trevo na contramão e colidiu frontalmente com a motocicleta, que seguia no sentido contrário.

Na moto estavam um jovem de 19 anos, morador de Cambira, e uma passageira de 18 anos. Eles encaminhados ao Hospital pelo Corpo de Bombeiros de Apucarana.

O motorista do carro também foi hospitalizado.

