Carro na contramão provoca acidente entre Maringá e Paiçandu

Na noite deste sábado (5), um acidente de grandes proporções ocorreu na rodovia PR-323, entre as cidades de Maringá e Paiçandu, envolvendo um automóvel que trafegava pela contramão. Dois carros colidiram frontalmente.

A batida foi presenciada por uma equipe do Suporte Médico Avançado do Samu, que retornava de um atendimento. Segundo informações, um veículo VW Gol, conduzido por um homem de 32 anos, seguia sentido a Maringá, porém na contramão da rodovia. Próximo ao entroncamento com a rodovia PR-317, o Gol colidiu frontalmente com um VW Golf, ocupado por uma família que se dirigia a Paiçandu.

O impacto foi tão forte que o Gol foi arremessado a vários metros e ficou sobre a mureta de concreto que divide as pistas de rolamento. O motorista ficou preso nas ferragens e sofreu ferimentos moderados. No Golf estavam um casal e dois filhos, sendo um adolescente e uma criança. Eles também ficaram feridos, porém, sem gravidade. Ambos os veículos tiveram danos de grande monta.

O motorista do Gol foi encaminhado para o Hospital Santa Casa, enquanto as circunstâncias do acidente serão apuradas pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE).