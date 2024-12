Carro roubado em Mandaguari é localizado sem as rodas em Apucarana

A Polícia Militar de Apucarana recebeu informação anônima, informando que um veículo FIAT/UNO MILLE EP , estaria abandonado em uma estrada rural, próximo ao Parque da Raposa.

No local foi constatado que o carro foi roubado no dia 04/12/2024, na zona rural da cidade de Mandaguari.

Havia uma árvore de grande porte caída no meio da estrada, então não era possível passar com o guincho. Logo, foi acionada a equipe do Corpo de Bombeiros para realizar a retirada da árvore.

O veículo estava sem as quatro rodas, estepe e bateria e foi guinchado, sendo entregue na Delegacia.