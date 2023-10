Casa é consumida por incêndio em Apucarana

Infelizmente, uma casa foi consumida pelo fogo na madrugada desta terça-feira (10), em Apucarana. O incêndio ocorreu na Rua Professora Leonina de Rezende Martins, no Residencial Cidade Educação. De acordo com o Corpo de Bombeiros, eles foram acionados por volta das 4 horas da manhã através do telefone de emergência 193. Ao chegarem no local, a casa já estava completamente incendiada.