Casa fica destruída após ser atingida por raio durante temporal no PR

A cidade de Curitiba foi atingida por fortes temporais nesta segunda-feira (16). Diversos locais da capital do Paraná ficaram alagados e muitos estragos foram registrados devido às fortes chuvas. Uma casa, localizada no bairro CIC, ficou destruída após ser atingida por um raio.

A varanda da residência foi derrubada com a força da descarga elétrica. Com a queda, a estrutura atingiu a marquise de dois comércio logo baixo, e também um ponto de ônibus que fica em frente ao imóvel.

De acordo com informações do portal RicMais, o ônibus do transporte coletivo havia acabado de passar recolhendo os passageiros. Ninguém se feriu no acidente.

A casa possui três andares e, conforme relato de moradores da região, o raio atingiu a ponta da sacada do último andar. Ela caiu e derrubou também a marquise das duas lojas que ficam embaixo. Os comércios, uma tabacaria e uma distribuidora de bebidas, estavam com clientes no momento do ocorrido.

Os moradores da casa e os clientes dos estabelecimentos contaram ao repórter Lucian Pichetti, da RICtv, que o estrondo do raio foi muito forte, seguido do barulho da marquise desabando e do ponto de ônibus quebrando. A cobertura da parada foi parar na calçado do outro lado da rua.

