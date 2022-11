Casal é executado a tiros durante a noite em Sarandi

Um casal foi executado a tiros durante a noite deste domingo, 20, em Sarandi. Lais Aparecida da Silva, de 34 anos – que estava grávida de 4 meses e o marido Marco Antônio de Santana, de 37 anos, foram assassinados com mais de 30 tiros. O duplo homicídio ocorreu defronte a residência do casal, localizada na Rua Laura Pepi Lovato, no Jardim São José.

Conforme informações da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal, o casal estava na calçada quando foi surpreendido por quatro homens armados que chegaram no local ocupando um veículo de cor escura. Após cometerem a dupla execução, o bando fugiu. Moradores assustados com os estampidos dos disparos, saíram de suas casas para ver o que havia acontecido, e encontraram marido e mulher caídos na frente da residência.

Socorristas do Siate e o Suporte Médico Avançado do Samu, compareceram na cena, mas o casal já estava morto. O local foi isolado e a Polícia Científica de Maringá, acionada. Próximo aos corpos das vítimas, uma perita do Instituto de Criminalística, localizou 40 cápsulas deflagradas de calibres 9 milímetros e .380. O delegado Adriano Garcia Evangelista – compareceu no local na companhia de um investigador do Setor de Homicídios.

A autoridade policial colheu algumas informações com testemunhas e familiares das vítimas. Logo após a remoção dos corpos, o delegado com o apoio das outras forças de segurança (PM – GCM) saíram em diligências, com o objetivo de localizar os envolvidos no crime. A GCM informa, que ambas as vítimas possuíam antecedentes criminais.

Marco Antônio havia saído da cadeia, recentemente. A polícia já descobriu, que o rapaz vinha sofrendo ameaças de morte. Nesse primeiro momento, segundo o delegado Adriano Garcia, nenhuma linha de investigação é descartada pelos policiais civis. Porém existe a suspeita, do duplo homicídio estar relacionado ao tráfico de drogas. Câmeras de segurança instaladas nas imediações podem ter registrado a fuga dos criminosos.

O Dia na Cidade Com informações do Repórter Corujão