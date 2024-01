Casal morre em acidente de moto na região

A morte de um jovem casal no primeiro dia de 2024 em um acidente de motocicleta no município de Porto Rico, no Noroeste do Paraná, gerou comoção.

Eles estavam em uma motocicleta Honda XRE/300, seguindo pela PR-691, quando de repente o condutor perdeu o controle da moto e colidiu contra um poste às margens da rodovia.

Fabrício da Silva Marinho tinha 23 anos e morava em Marilena, no Noroeste do Estado. Já Nayara Jéssica Guimarães tinha 27 anos de idade e era moradora de Nova Londrina, também no Noroeste.

As informações são do TnOnline