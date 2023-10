Casal morre em acidente na cidade de Cianorte

Uma violenta colisão entre um veículo VW Fox, com placas de Roncador-PR, e um ônibus de linha que fazia itinerário Guaíra/Londrina, acabou deixando um saldo de duas mortes, na tarde deste domingo (15). O acidente aconteceu, por volta das 15h30, na rodovia PR-323, em Cianorte.

Segundo informações, no carro estava um casal que seguia sentido Tapejara a Cianorte quando, ao chegar no local, pararam no acostamento e, ao tentar cruzar a rodovia, para acessar o Conjunto Mafra, foram atingidos pelo coletivo.

Equipes da Criminalística e IML prestaram atendimento, para liberação e encaminhamento dos corpos para exames de necrópsia. As vítimas foram identificadas como PAULO SIRLEI DE PAULA, DE 60 anos e ROSÂNGELA CÂNDIDO DE ROSA, DE 55 anos.

Informações e fotos: Sidmar Nielsen (Alerta 24H) – Wilson Russinholi e Notícias Cianorte via Corujão Notícias