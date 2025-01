Chuva provoca alagamentos e transtornos em Maringá e Sarandi

A chuva que caiu em Maringá e região nesta sexta-feira, 17, causou pontos de alagamentos e transtornos para a população.

Vários estragos causados pela chuva em Sarandi e Maringá, a UPA Zona Norte também foi atingida pelo grande volume de água.

Segundo os bombeiros, houve uma situação de alagamento em frente à Associação dos Funcionários Municipais de Maringá (AFMM), e uma vítima precisou ser retirada do veículo. Conforme os bombeiros, foi necessário acionar os órgãos de trânsito para o isolamento da via.

Com a instabilidade no Paraná, todas as regiões do Estado têm alerta de tempestade ou chuvas intensas, nesta sexta-feira, 17, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Plantão Maringá.