Ciclista é encontrado morto na PR-444

Na manhã desta quinta-feira (14), um homem de aproximadamente 60 anos foi encontrado sem vida ao lado de sua bicicleta, às margens da PR-444 em Arapongas.

Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para o local, porém, ao chegarem, constataram que o homem já estava sem vida. A vítima foi encontrada por volta das 6h e apresentava uma lesão na região da cabeça, indicando que a mesma pode ter ocorrido durante a queda.

As primeiras informações sugerem que o ciclista estava a caminho do trabalho quando possivelmente sofreu um mal súbito, resultando em seu falecimento. O caso está sob investigação para esclarecer as circunstâncias exatas do ocorrido.