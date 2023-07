Ciclista morre ao ser atropelado na PR-444

O trágico acidente resultou na morte de um homem na tarde deste domingo, 23, na PR-444, em Arapongas. Segundo informações, a vítima estava em uma bicicleta motorizada quando foi atingida por uma caminhonete Hilux.

Equipes do Samu e do Siate foram acionadas, mas infelizmente apenas puderam constatar o óbito do ciclista, que aparentava ter cerca de 30 anos de idade.

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) está investigando as circunstâncias do acidente para determinar as causas.

O motorista da caminhonete, que é de Pedrinhas Paulista-SP, relatou que o ciclista tentava atravessar a rodovia.

O corpo da vítima foi encontrado a aproximadamente 50 metros de distância do local da colisão, tendo sido arremessado para a pista contrária.

A identidade da vítima ainda não foi divulgada, mas sabe-se que ela era moradora da região onde ocorreu o acidente. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para realizar a remoção do corpo.