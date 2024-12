Ciclista morre atropelado em rodovia da região

Conforme a PRF, neste sábado (30), volta das 17h15 na BR 376, km 134,2, no município de Nova Esperança/PR, ocorreu um sinistro de trânsito do tipo atropelamento de ciclista seguido de saída de pista.

O veículo Chevrolet S10 com placas de Santo Antônio de Caiuá seguia no sentido Alto Paraná-Nova Esperança, quando colidiu na traseira de uma bicicleta na faixa esquerda da via.

Os ocupantes da caminhonete, condutor, esposa e um neto, com 62, 64 e 7 anos, respectivamente, moradores de Santo Antônio do Caiuá não sofreram lesões.

O ciclista, um homem de 45 anos, morador de Nova Esperança, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O condutor da S10 foi submetido ao teste de etilômetro, cujo resultado foi negativo para a ingestão de bebidas alcoólicas.

A PRF fará o Laudo Pericial de Acidente de Trânsito e após o disponibilizará às partes envolvidas e às autoridades competentes.