Cidadão tem o celular de R$ 5 mil furtado ao tentar vendê-lo em Marumbi

Conforme a PM, relatou o solicitante que estava negociando o seu celular, iPhone 14PRO 128GB de cor preta, pelo valor de R$5200,00, com um suposto intermediador e que outra pessoa iria buscar o celular.

Tal pessoa chegou em um VW Gol, cor branca, G6, 4 portas, acompanhado de

uma mulher e que em determinado momento, durante a conversa, o interessado trancou o proprietário do celular e um amigo que o acompanhava para o lado de dentro do local que estavam, pegou o celular, saiu correndo, entrou no veículo e tomou rumo ignorado.

O solicitante enfatizou que o autor era moreno, alto e com tatuagens no

braço direito, também informou que iria repassar maiores informações e conteúdo de mídia à Polícia Civil.