Cileninho assume o cargo de Diretor-Presidente da AMR em Maringá

Cileninho Pessoa Pereira Jr, A convite do Prefeito de Maringá Silvio Barros, com o aval do Deputado Adriano José, assumiu hoje com o decreto 135/25, como Diretor-Presidente da AMR-Agencia Maringaense de Regulação, órgão vinculado ao município, mas com autonomia para regular os serviços de água e esgoto, iluminação, transporte coletivo, saúde e outros, além de regular as parcerias público-privadas entre elas o Hospital da Criança de Maringá.

Silvio entende que pela experiência que Cileninho adquiriu como Prefeito em Mandaguari e como Secretário de Estado, com a participação em vários conselhos estaduais importantes, o novo diretor pode contribuir muito na atuação da agência junto aos órgãos públicos e privados.

“Agradeço muito a confiança e me sinto honrado em participar do primeiro escalão dessa equipe que fazer história em Maringá” declarou Cileninho.