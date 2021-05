Cohapar apresenta novo projeto habitacional do Governo do Estado

Prefeita de Mandaguari, Ivonéia Furtado recebeu nesta quinta-feira (29) a visita do Coordenador Regional da Cohapar, Jaime Dallagnol e do gerente do escritório em Maringá, Djalma Timóteo da Silva gerente do escritório.

Durante o encontro foi apresentado o novo programa habitacional anunciado recentemente pelo Governo do Estado, que prevê a construção de cerca de 35 mil moradias. O programa Casa Fácil será realizado em parceria com a Caixa Econômica Federal. É grande déficit habitacional, que em Mandaguari tem mais de dois mil inscritos na Cohapar, sem contra que há não são construídos novos conjuntos habitacionais no município. “Expectativa de que o Casa Fácil possa ter uma boa dinâmica e beneficie quem mais precisa”, disse a prefeita.